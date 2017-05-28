Çorum'da sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da sağanak yağmur bugün de devam etti. Caddeler göle dönerken, birçok ev ve işyerini su bastı.

Çorum'da dün öğleden sonra başlayan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Birçok ev ve işyerini su bastı. İhbar üzerine ev ve işyerlerinde meydana gelen su taşkınlarına belediye ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Su tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Sağanak yağmur özellikle Mimarsinan Mahallesi'nde hayatı felç etti. Bazı yollarda çökmeler meydana geldi.

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