Çorum'da sağanak ve dolu yağışı

ÇORUM'da, etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.Kentte, saat 15.00 sıralarında başlayan yağmur ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler otomobilleri ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran sağanakta, bazı sürücüler de otomobilleri ile yolda kaldı. Kentte bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katları da su altında kaldı. Yağmura sokakta hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlara sığınarak dolu ve yağmurdan korunmaya çalıştı. Yolun karşısına geçmekte güçlük çeken bazı vatandaşlar ise çorap ve ayakkabılarını çıkartıp yalınayak yürümeyi tercih etti. Kimileri ise çocuklarını sırtına alarak yolun karşısına geçti. Belediye ekipleri yağmur nedeniyle kapanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.Öte yandan etkili olan dolu nedeniyle bazı ilçelerde ekili arazilerde ise hasar oluştu.

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