Çorum'da oy verme işlemi başladı

ÇORUM’da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için seçmenler, saat 08.00'den itibaren oy vermeye başladı.Çorum'da Cumhurbaşkanılğı ve Millikvekili seçimi için seçmen kağıtları ile sandık başına gidenlere sandık başkanı ve diğer görevliler tarafından oy kullanımı işlemi ile ilgili kısa bilgi verdi. Ardından oy pusulası, zarf ve mühür ile kapalı kabin arkasına geçen vatandaşlar oy kullandı. Oy verme işleminin yapıldığı bölgelerde polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplam 390 bin 689 seçmene sahip kentte oy verme işleminin 1686 sandıkta saat 17.00'ye kadar yapılacağı belirtildi.