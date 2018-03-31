Çorum'da kuş gribi şüphesi

ÇORUM Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerince, kuş gribi şüphesi ile bazı tavuk çiftlikleri ile köylerde üretimi yapılan kanatlı hayvanların toplanarak itlaf edildiği iddia edildi.

Alaca ilçesinde bazı kanatlı hayvanların ölümü üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Özel kıyafetlerini giyip, kanatlı hayvanların öldüğü bölgelerde geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, mahalle ve köylerde canlı kanatlı hayvanları topladı. Çuvallara konulan kanatlı hayvanlardan alınan örnekler, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. İlçe sakinleri ise kuş gribi şüphesi ile bazı tavuk çiftlikleri ile köylerde üretimi yapılan kanatlı hayvanların toplanarak itlaf edildiğini iddia etti. Kaz yetiştiricisi Emir Belgiç, kazlarda kuş gribi olmadığını söyledi. Belgiç, "Kuş gribi var diye geldiler 9 tane kazımı aldılar ama kuş gribi yok ortada. Rapor istedim; vermediler. Benim kazlarımda hastalık yok. 22 tane kazım vardı, 9 tanesine el koydular. Gerisini de ben kendim kesip gömdüm. Kuş gribi var diye beni de korkuttular ama kazlarım sağlıklıydı. Benim yan komşumdan da 40 tane kaz aldılar" dedi.

Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ise bir ay önce ihbar üzerine Alaca ilçesinde inceleme yaparak şüpheli görülen kanatlı hayvanlara el konulduğu ifade edildi. Geçen yıl Çorum merkezde bulunan bazı tavuk çiftliklerinin de kuş gribi şüphesiyle karantinaya alındığı ancak korkacak bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Yetkililer, kuş gribi olup olmadığına dair Alaca ilçesinde ekiplerin çalışma gerçekleştirdiklerini ve numunelerin Ankara'ya gönderildiğini söyledi.



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