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Çorum'da köylüler eşeklerle su taşıyor

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), () - ÇORUM'un İskilip İlçesi'nde köylüler, bir kilometrelik mesafeden eşeklerin sırtında su taşıyor. İskilip’in Kurusaray Köyü’ne bağlı Ortanca ve Kıyı mahallerindeki yaşanan su sıkıntısı...

Çorum'da köylüler eşeklerle su taşıyor

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), () - ÇORUM'un İskilip İlçesi'nde köylüler, bir kilometrelik mesafeden eşeklerin sırtında su taşıyor.
İskilip’in Kurusaray Köyü’ne bağlı Ortanca ve Kıyı mahallerindeki yaşanan su sıkıntısı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. 85 hanenin bulunduğu köye su pompalayan deponun elektriğinin kesik olması nedeniyle suları akmayan vatandaşlar, eşeklerin sırtında bir kilometre mesafeden su taşımak zorunda kalıyor. Köy Muhtarı Haydar Karadoğan, 2009 yılında yapılan çalışmayla köye içme suyu sağlanması için Çomu Çayı'na depo kurulduğunu söyledi. Depodan pompa sistemiyle köye su verildiğini belirten Karadoğan, "Deponun elektriği kesik. Elektrik borcu bulunuyor. Yetkililerle kesik olan elektriğin açılması için görüşmelerimiz sürüyor. Kısa sürede bu borcun ödenerek yeniden suyun verilmesi için girişimlerde bulunuyoruz" dedi.

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