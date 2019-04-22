Çorum'da Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

ÇORUM'da CHP'liler, dün Ankara'daki şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı protesto etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırıyı, CHP Çorum İl Başkanlığı protesto etti. Kent Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, yaşananların sıradan protesto olmadığını, son derece organize bir eylem olduğunu ve sorumluların ortaya çıkarılmasını beklediklerini söyledi. Tüfekçi, şöyle dedi:

"Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Kimler Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partilileri hedef gösterdiyse, Cumhuriyet Halk Partililerin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal'in 'İki büyük eserimden biri' dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bu saldırının altyapısını hazırlayanlar onlardır."



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