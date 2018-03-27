Çorum'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM’un Oğuzlar ilçesinde, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hasan Mensur (65), düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Evli ve 4 çocuk babası Kıbrıs gazisi Hasan Mensur, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Mensur için bugün askeri tören düzenlendi. Hasan Mensur'un Türk bayrağına sarılı tabutu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dodurga ilçesi Çevizli köyünde köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Dodurga Kaymakamı Tayfun Deli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, çok sayıda vatandaş katıldı.



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