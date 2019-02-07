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Çorum'da jandarmadan kan bağışı

JANDARMA teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 180 personel, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Çorum Kızılay Kan Merkezi tarafından İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen...

Çorum'da jandarmadan kan bağışı
JANDARMA teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 180 personel, Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Çorum Kızılay Kan Merkezi tarafından İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte, Kızılay görevlileri, jandarma personeline kan bağışı hakkında bilgi verdi. Daha sonra 180 kişilik jandarma personeli Kızılay aracında kan bağışında bulundu. Kutlamalar kapsamında jandarma ekipleri, Jandarma Komutanlığı'na ait alanda yan yana gelerek kuruluş yıl dönümü olan 180 rakamı da oluşturdu.
Kızılay yetkilileri, kan bağışında bulunan askeri personel ile İl Jandarma Komutanı yetkililerine memnuniyetlerini dile getirdi.

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