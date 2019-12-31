Çorum'da ilkokulda cıvadan etkilenen 5 kişi taburcu edildi

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde bir ilkokulda, deney amaçlı kullanılan cıvadan etkilenen 1 öğretmen ile 4 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçeye bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulu’nda fen bilimleri dersinde öğretmen Ekrem Bıyık kontrolünde yapılan deney esnasında termometre tüpü kırıldı. Bıyık ile öğrencilerden Ömür A., Sadık B., Kader B. ve Zeynep Yağmur U., solunum yolu ile cıvadan çıkan gazdan etkilendi. Öğretmen ve öğrenciler çağırılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilen tahlil sonuçlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan 5 kişi, taburcu edildi.



