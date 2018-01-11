Çorum'da iki köy arasında su anlaşmazlığı

ÇORUM'da merkeze bağlı Çatak ile Ayaz köyleri arasında, dağ eteklerinden gelen su nedeniyle görülen anlaşmazlık, husumete dönüştü. Mahkemelik olan köylüler, yargı kararına rağmen anlaşmaya varamadı.

Çorum'da merkeze bağlı 60 haneli Çatak köyü ile 40 haneli Ayaz köyü arasında su anlaşmazlığı başladı. İddiaya göre, Çatak Dağı'ndaki kaynaktan içme suyu almak isteyen Ayaz köyü sakinleri, bölgeye boru döşedi. Ancak, suyu vermek istemeyen Çatak köyü sakinleri, boruları sökünce, su anlaşmazlığı iki köy arasında husumete neden oldu. Açılan davada, mahkeme Çatak köyü lehine karar verdi. Ancak içme sularının sağlıksız olduğunu ve köyde hastalıklara neden olduğunu iddia eden Ayaz köyü sakinleri, borularla köylerine içme suyu taşıma kararından vazgeçmedi.

Ayaz Köyü Muhtarı Mustafa Özşahin, almak istedikleri suyun yıllardır boşa akıp gittiğini iddia ederek, "Şu anda kullandığımız su yeterli gelmiyor. Çatak bölgesinden su almak istedik, vermediler. Olay yargıya taşındı, ancak mahkeme bizim aleyhimize karar verdi. Yeniden keşif yapılmasını istedik, bu defa 'Yeterli suyunuz var' diye rapor tuttular. Bizim kullandığımız su temiz su değil ve yakın zamanda bitecek. Çatak'taki su yıllardır başıboş akıp gidiyor. Suyu temiz şekilde alabilmek için 250 metre boru döşedik ama Çatak Köyü'ndekiler gece gidip boruları sökmüşler" dedi.

Ayaz köyü sakinlerinden Melike Altunkleser ise 10 yıldır su sorunu nedeniyle iki köy arasında gerginlik yaşandığını ifade ederek, "Her aileden birisi hasta. Sağlık Müdürlüğü görevlileri 'Bu su içilmez' diyor ama hiçbir şey yapmıyorlar. Devlet buna bir çare bulmalı" diye konuştu.

Çatak Köyü Muhtarı Cemal Karakaş ise Ayaz Köyü'nün daha önceden de suyu almaya çalıştığını ancak suları yeterli olduğu gerekçesiyle mahkemenin çalışmalara son verdiğini söyledi. Mahkeme kararından sonra aradan bir yıl geçmesine rağmen Ayaz köyü muhtarının devletten izin almadan su borusu döşediğini belirten Karakaş, "Suyun üst tarafı açıktır zaten, yani temiz bir su değildir. Döşedikleri boruyu bizim köylülerimiz, 'Bizim de suya ihtiyacımız var' diyerek söktüler" dedi.

Ayaz köyü muhtarının kendisini arayarak tehdit ettiğini iddia eden Karakaş şunları söyledi:

"Ben iki traktör insanla gidiyorum sen de köylünü topal gel, diyerek beni tehdit etti. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. İki köy arasındaki husumetin bitmesini istiyoruz. İki köy arasında akrabalık bağları var. Arazilerimiz, tarlalarımız beraberdir. Onlarınki üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Gerçekten susuz kalsalar biz yardımcı oluruz. Söyledikleri hiçbir şey doğruyu yansıtmamaktadır. Bizim köyümüze de su yetmiyor, bazen Özel İdare tankerleriyle depolarımıza su taşıyoruz. Bizim köylümüz onların içeceği suya müdahale etmez ama kendileri yol kesen, insanları taşlayan bir topluluk halindeler. Bizim köyümüz bir karıncayı bile incitmez ama hakkını savunur. Bunlar mahkeme kararını hiçe sayarak, kaba kuvvetle 'Bu boruyu oraya döşeriz. Bu suyu zorla götürürüz' diyorlar. Burası Teksas değil, kanunların hüküm sürdüğü bir ülkedir. Biz elimizdeki mahkeme kararı ile hareket ediyoruz, onlar 'Ne devlet tanırız ne kanun tanırız, 15-20 kişi bir araya gelince her şeyi yaparız' diyorlar. Burası hukuk devletidir."



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