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Çorum'da hükümlüler sebze üretiyor

ÇORUM’da Denetimli Serbestlik uygulanan hükümlüler ile suç mağdurları ve madde bağımlılarının 'Yeşeren Umutlar' projesi kapsamında serada ürettikleri sebzeler Kızılay, öğrenci yurtları, Kuran kursları, gıda bankası, aşevleri...

Çorum'da hükümlüler sebze üretiyor
ÇORUM’da Denetimli Serbestlik uygulanan hükümlüler ile suç mağdurları ve madde bağımlılarının 'Yeşeren Umutlar' projesi kapsamında serada ürettikleri sebzeler Kızılay, öğrenci yurtları, Kuran kursları, gıda bankası, aşevleri gibi kurumlara gönderiliyor.
Proje kapsamında Çorum merkezde 5 dönümlük sera oluşturuldu. Halk Eğitim Merkezi ile İŞKUR'dan alınan destekle seracılık ve tarımsal faaliyetlerle ilgili eğitim verilen hükümlü ve diğer kişilerce serada üretilen salatalık, domates, biber, patlıcan, fasulye, yeşil soğan ve marullar,  Kızılay başta olmak üzere öğrenci yurtları, Kuran kursları, gıda bankası ve aşevine gönderiliyor. 
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, yaptığı açıklamada şunları söyledi.
"Kısa bir süre önce hayata geçirilen 'Yeşeren Umutlar' projesinin de bu alanda Türkiye'de uygulanan ilk proje. Burada çalışan kişiler önce bu işin teorik olarak eğitimini alıyor. Sonra da buradaki alanda uygulamalı olarak üretim yapıyor. Süreç sonunda da sertifika sahibi olacaklar. Hükümlüler, toprakla uğraştıkları için negatif enerjilerini de atıyorlar. Ayrıca madde kullanımı sebebiyle ceza alanların da faydalı bir uğraşla rehabilite edilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda mevsim itibariyle serada salatalık, diğer alanda da domates, biber, soğan ve marul gibi sebzelerin üretimi yapılıyor. Mevsime göre ürün çeşitliliği sağlanabilecek ve yıl boyunca üretim sürdürülecek. Burada elde edilen ürünleri de başka sosyal amaçlar için kullanıyoruz. Öncelikle öğrenci yurtları, yatılı kuran kursları, aşevi, Kızılay ve gıda bankasına ücretsiz olarak veriyoruz. Bu projenin amacı ve uygulama şekli bakımında Türkiye'de denetimli serbestlik faaliyetleri kapsamında ilk olduğunu düşünüyoruz. Olumlu ve güzel neticilerini almaya başladık. Hükümlülerimiz de denetimli serbestlik kapsamındaki diğer faaliyetleri oranla toprakla uğraşmaya ve ürün yetiştirmeye daha fazla ilgi gösteriyorlar."

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