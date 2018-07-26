Çorum'da halk otobüslerinde belediyeden gizli denetim

ÇORUM Belediyesi tarafından kentteki halk otobüslerine yolcu gibi binecek görevliler, şoförlerin vatandaşa karşı tavır ve davranışlarının yanı sıra yolcuların şikayet ettiği durumlarla ilgili denetim yapıp, ilgili birime bilgi verecek.

Çorum Belediyesi tarafından halk otobüsleriyle ilgili yeni bir denetim çalışması başlatılacağı belirtildi. Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ekibin gün içerisinde halk otobüslerine binerek denetim yapacağı, otobüsler hakkında olumlu veya olumsuz notları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'a iletecekleri ifade edildi. Seçilecek ekibin vatandaş gibi otobüse bindikten sonra, şoförlerin vatandaşa karşı tavır ve davranışlarını, ayrıca yolcuların şikayet ettiği durumları gözlemleyip ilgili birimlere bilgi vereceği ifade edildi.

Yapılacak çalışma ile ilgili bilgi veren Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, amaçlarının vatandaşlara ulaşımla ilgili kaliteli hizmet vermek olduğunu, bunun yolunun da denetimden geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde halk otobüslerimizden bir tanesine bizzat binerek vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı bulduk. Sohbetimiz sırasında vatandaşlarımızdan gelen takdirlerin yanı sıra elbette bazı şikayetlerde oldu. Bu şikayetlerin önüne geçmek ve vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde yolculuk yapabilmeleri adına bir takım tedbirler aldık. Elbette ki vatandaşlarımızdan belediyemize bizzat gelen şikayetleri önemsiyoruz. Biz de bu şikayetler çerçevesinde belediyemiz içerisinde bazı arkadaşlarımıza görevler verdik. Bu arkadaşlarımız gün içerisinde otobüslere vatandaş gibi binerek yolculuk yapacak ve şoförün tavır davranışlarından araç kullanımına, klimaların çalıştırıp çalıştırılmadığına kadar birçok şeyi bir nevi denetleyecek. Oluşturacağı raporu da bizlere verecek. Bizler de bu raporlar çerçevesinde gereken cezai uygulamaları anında uygulayacağız. Şoförlerimizin cezai uygulamaları maruz kalmamaları için daha dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum" dedi.



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