Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 öğrenci, tedaviye alındı. Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla...
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 öğrenci, tedaviye alındı.
Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri okulda yedi. Öğrencilerden bazılarında bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti görülmeye başladı. Okul öğretmen ve idarecileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Okula gelen ekipler, 7'si kız, 14 öğrenciyi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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