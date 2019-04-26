Çorum'da çocuğun cinsel istismarına tepki

İSTANBUL Küçükçekmece'de 5 yaşında kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayı, Çorum'da düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara, Çorum'da da tepki gösterildi. Çorum Kadın Platformu öncülüğünde Hacı Bektaş Veli Parkı’nda toplanan kalabalık, Pir Baba Kavşağı’na kadar yürüdü. Çocukların da yer aldığı yürüyüş korteji, 'İstismara hayır', 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Çocuklara uzanan eller kırılsın' sloganları atarak, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarını protesto etti. Yürüyüşün ardından açıklamada bulunan CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke, taciz ve tecavüz olaylarını kınadı.



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