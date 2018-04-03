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Çorum'da CHP'liler, AK Partili milletvekillerine mektup gönderdi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()- CHP Çorum İl Teşkilatı üyeleri, AK Parti Çorum milletvekillerine Şeker Fabrikası'nın satılmamasına yönelik iadeli taahhütlü mektup gönderdi. Çorum CHP İl Teşkilatı üyeleri, İl Başkanı Ali Rıza Suludere...

Çorum'da CHP'liler, AK Partili milletvekillerine mektup gönderdi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()- CHP Çorum İl Teşkilatı üyeleri, AK Parti Çorum milletvekillerine Şeker Fabrikası'nın satılmamasına yönelik iadeli taahhütlü mektup gönderdi.
Çorum CHP İl Teşkilatı üyeleri, İl Başkanı Ali Rıza Suludere ile birlikte Çorum Merkez PTT Şubesi'ne giderek, AK Parti Çorum milletvekillerine Şeker Fabrikası'nın satılmamasına yönelik iadeli taahhütlü mektup gönderdi. Gönderilen mektuplar ile ilgili açıklama yapan İl Başkanı Ali Rıza Suludere, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun 'Bürokratlar hükümeti yanlış yönlendiriyor, şeker fabrikaları özelleştirilmemeli' sözleri üzerine mektup yazdıklarını söyleyerek, "Sayın Salim Uslu’yu daha önce de yapmış olduğu açıklamasından ötürü bir kez daha kutluyor ve Salim Uslu nezdinde diğer AK Parti Çorum milletvekillerine, AK Parti Çorum İl Başkanına, Salim Uslu’nun açıklamasından dolayı destek olmaları için açık mektup gönderiyorum. Şeker fabrikalarının satılması yönünde atılan ilk adımdan bu yana hep şeker fabrikalarının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çünkü emeğe, alın terine, çiftçimize, köylümüze değer veriyoruz. Çünkü ülkemize ve ülkemizin milli üretimine, milli değerlerine önem veriyoruz" dedi.
'FABRİKALAR 360 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI SAĞLIYOR'
Şeker fabrikalarının sadece şeker üreten tesisler olmadığını söyleyen Başkan Suludere, "Şeker fabrikaları satıldıktan sonra 5 yıl fabrikanın çalışması zorunlu, daha sonra ise fabrikaların çalışıp çalışmayacağı belli değil. Bu fabrikaları satın alınanlar tarafından 5 yılın sonunda kapatılacak ve Türkiye olarak şeker ithal etmeye başlayacağız. Bizim çiftimiz şeker pancarı üretemeyecek, işçilerimiz işsiz kalacak, başka ülkelerim işçisi çiftçisi Türk milletinin sırtından para kazanacak. Türkiye'de artık bizim milli değerlerimiz yok sayılıyor. Gelin sözde değil özde milli olalım. Bir şeker fabrikası, çapa döneminde, hasat döneminde ve daimi olarak fabrikalarda toplamda yaklaşık 360 bin kişiye iş kapısı sağlıyor. Satılmak istenen şeker fabrikalarının sağlığa etkisi ise tartışma konusu olmazken, nişasta bazlı şekerin kansere varan etkileri artık bilimsel bir gerçektir" diye konuştu.
Konuşmanın ardından CHP'liler iadeli taahhütlü mektupları gönderdiler.

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