Çorum'da çevre düzenlemesinde bulunan yapıda türbe izleri

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), () - ÇORUM'un İskilip ilçesinde çevre düzenlemesi sırasında bulunan yapının bulunduğu bölgede yapılan kazı çalışması tamamlandı. Yapının Osmanlı dönemine ait bir türbe olabileceği belirtildi.

İskilip'te, geçen 14 Aralık'da belediyenin iş makineleriyle yaptığı çevre düzenlemesi sırasında tünel bulundu. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarla 20 metrekarelik bir alan üzerinde tek odalı bir yapı bulundu.

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mesut Bayat, kurul üyeleri ve diğer yetkililerin yaptığı incelemeler sonrasında açıklamalarda buluan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, "Burada, bizim de tahmin ettiğimiz gibi 13 ya da 14'üncü yüzyılda yaşamış, önemli bir kişiye ait türbe olabileceğini düşünüyoruz. Bulunan alan, bu türbenin mezar odası olabilir. Şu an ortaya çıkarılan yapının üzerinde bir türbenin olduğunu düşünüyoruz. Bunun başka şehirlerde de örnekleri var. Türbenin kime ait olduğu konusunda ise sanat tarihçisi bir arkadaş tarafından araştırma başlatıldı. Tarihi yapının üzerine halen faal olarak kullanılan 2-3 işyeri var. Belediye tarafından yapılacak kamulaştırmanın ardından tarihi yapının tamamı açığa çıkarılacak. Sonra da restorasyon ve yeniden inşa süreci başlayacak" dedi.

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