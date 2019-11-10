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Çorum'da 301 bin 111 fidan dikimiyle rekor denemesi yapılacak

ÇORUM'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca  'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında 301 bin 111 fidan toprakla buluşturulacak. Kentte tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Yarın...

GENEL 10.11.2019, 16:17

ÇORUM'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca  'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında 301 bin 111 fidan toprakla buluşturulacak. Kentte tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Yarın inşallah Çorum'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek rekorun denemesini yapacağız. 1560 dönüm alanda 301 bin 111 adet fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' seferberliği çerçevesinde 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak. Organizasyon kapsamında iki ayrı alanda, dünya rekoru kırılması da hedefleniyor. Etkinlikte, ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru, Çorum'da 1 saatte daha fazla fidan dikilerek egale edilmesi hedefleniyor. Kentte 1560 dönümlük alanda 301 bin 111 fidan toprakla buluşturulup, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi de amaçlanacak.
DİJİTAL ALBÜM YAPILACAK
Organizasyonda, ikinci rekor denemesi de fotoğraf alanında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde vatandaşların fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Daha sonra dünyanın en büyük online fidan dikme anını yansıtan albüm oluşturulup Guinness'e tescil ettirilecek.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Rekorunun kırılması için deneme yapılacak Çorum'da, bahse konu alanda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar kapsamında 1560 dönümlük alan, 60 parçaya bölündü. Alanın ağaçlandırılması için iş makineleri ve ilgili personel tarafından çalışma da yapıldı. Fidanların dikileceği çukurlar titizlikle hazırlanırken, çukurların yanında 301 bin 111 karaçam ve sedir fidanı bırakıldı. Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet de görev alacak.
'REKOR DENEMESİ YAPACAĞIZ'
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, rekor denemesi için hazırlıkların tamamlandığını kaydederek, "Yarın inşallah Çorum'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir rekorun denemesini yapacağız. 1560 dönüm alanda 301 bin 111 adet fidanı toprakla buluşturacağız.  Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah yarın bir saat içerisinde 301 bin 111 fidanı toprakla buluşturacağız. Başka alanlarda da fidan dikimlerimiz devam edecek. Toplamda 400 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Tüm halkımızı ağaçlandırma sahamıza bekliyoruz" dedi.

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