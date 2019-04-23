Çorum'da 23 Nisan coşkusu

ÇORUM'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar daha sonra Atatürk Spor Salonu'nda sürdü. Buradaki programa Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Başsavcı Fatih Ağca, Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Ardından öğrenciler dans ve halk oyunu gösterileri gerçekleştirdi.

Kutlamalarda, 19 Mayıs İlköğretim Okulu tarafından hazırlanan Atatürk oratoryosu da izleyenlerin beğenisini topladı. Öğretmen Yıldıray Kiltaş'ın çalıştırdığı minik öğrencilerin gösterisi, kutlamalara katılanlardan alkış aldı.



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