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Çorum'da 20 bin kişi teröre tepki için yürüdü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,() - ÇORUM’da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen 'Terörü Telin Milli Birlik Yürüyüşü'ne 20 bin kişi katıldı. Çorum'da AK Parti, CHP ve MHP il başkanlığı tarafından organize...

Çorum'da 20 bin kişi teröre tepki için yürüdü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,() - ÇORUM’da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen 'Terörü Telin Milli Birlik Yürüyüşü'ne 20 bin kişi katıldı.
Çorum'da AK Parti, CHP ve MHP il başkanlığı tarafından organize edilen ve sivil toplum örgütlerinin de desteği ile yürüyüş düzenlendi. Hürriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse, AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Vali Yardımcıları Adem Saçan, Fikret Zaman ve Haldun Aksalman, Garnizon Komutanı Albay Fatih Üstündağ, protokol üyeleri ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı. 
“Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganı ve tekbirler eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar yürüyen grup, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra tüm şehitler için İl Müftüsü Ahmet Akın dua etti.

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