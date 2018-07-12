Çorum'da 15 Temmuz Şehitleri Müzesi açılacak

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM Belediyesi tarafından yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi', darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde açılacak. 15 Temmuz şehitlerinin balmumu heykellerinin bulunduğu müzenin 3 milyon 444 bin TL'ye mal olduğu belirtildi.

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi' inşaatı tamamlandı. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksi yanında inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ne giden Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde gerçekleştirilecek açılış öncesinde son kontrollerini yaptı.

Başkan Gül, 2 katlı müzenin yaklaşık 3 milyon 444 bin TL'ye mal olduğunu belirterek "Zemin katta sergi salonu, sinema salonu, kafeterya, ikinci katta ise idari odası, mescit ve misafir odaları yer alıyor. Müzenin ikinci katında Çorumlu 15 Temmuz şehitlerimiz olan Abdullah Tayyip Olçok, Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Erol Olçok, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan'ın bal mumu heykelleri ve özel eşyaları, fotoğraflar sergileniyor. Ayrıca 15 Temmuz’un sembol ismi şehit Astsubay Ömer Halisdemir için de özel bir yer ayırdık. Kendisinin bal mumu heykelini ve ona ait bilgileri bu bölümde sergiliyoruz. Toplam 13 balmumu heykeli dünyaca ünlü sanatçı Adil Çelik yaptı. Ayrıca ziyaretçilerimiz kulaklık takarak 15 Temmuz anılarını ve şehitlerimizin özgeçmişini sesli olarak da dinleyebilecek" diye konuştu.

15 Temmuz’u unutmamak, iyi anlamak ve defalarca anlatmak gerektiğini dile getiren Başkan Gül, "Bu sıradan bir müze değildir. Gençlerimize evlatlarımıza tüm şehrimize o gün neler yaşadığımızı hangi tehlikelere maruz kaldığımızı hissettirmek, aynı zamanda meselenin duygusal boyutunu anlatmak gerektiğini düşünüyoruz. Çorum'un şehit olan 12 yiğit evladını rahmetle yad ediyorum. Devletimiz 249 şehidimizin aziz hatırasına her zaman sahip çıkacaktır. Tüm Çorumluların müzemizi ziyaret etmelerini rica ediyorum" diye konuştu.



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