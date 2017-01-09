Çorum'da 101 köy yolu kapandı

ÇORUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Çorum’da da hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Soğuk havanın da etkisiyle yollarda meydana gelen buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Çorum- Samsun karayolunda kayan TIR'lar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler yollarda tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yaptı.

Etkili kar yağışı nedeniyle Çorum’da 101 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Aslan, karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açılması için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Arslan, şuan itibariyle 101 köye ulaşımı sağlayan 707 kilometrelik yolun kapalı olduğunu ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.

KARIN KEYFİNİ ÇIKARTTILAR

Çorum’un Buharaevler Mahallesi'nde sokağa dökülen çocuklar, kayak yaptı. Leğenler, naylon poşetler ve kendi yaptıkları kızaklarla buz tutan yolda kayak yapan çocuklar karın tadını çıkarttı. Buzlanma nedeniyle otomobillerin geçemediği dik rampan aşağıya kayarak gönüllerince eğlendi.



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