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Çorum'a şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit oldu. Acı haber, şehidin memleketi Çorum'a ulaştı. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde...

Çorum'a şehit ateşi düştü
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit oldu. Acı haber, şehidin memleketi Çorum'a ulaştı.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2 Kasım 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, bugün tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin babası Mustafa Tokmak ile kardeşi Talat Tokmak, acı haberi hastanede aldı. Şehit Hidayet Tokmak'ın cenazesinin yarın memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde, öğle namazından sonra düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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