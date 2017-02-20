Çorlu’da sis nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi, yoğun sis ile yağmurun etkisi altına girdi. Sis nedeniyle Çorlu Havalimanı'nda yapılacak eğitim uçuşları iptal edildi.

Çorlu'da sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı ve sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Çorlu Havaalimanı'ndaki eğitim uçuşları da iptal edildi. İlçede aşırı yağıştan dolayı Bülent Ecevit ve Çetin Emeç bulvarları sular altında kaldı. Belediye ekipleri vidanjörlerle su tahliyesi yaptı. Hasarlı kazaları meydana geldiği Çorlu'da, polis kavşaklarda önlem alarak araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu ilçede, meteoroloji yetkilileri yağışların gün içinde devam edeceğini belirtti.



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