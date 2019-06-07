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Çorlu'daki kazada ölen Melike, son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren 5 kişiden Melike Sülün (25), memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.  Kaza, Ramazan Bayramı'nın ikinci...

Çorlu'daki kazada ölen Melike, son yolculuğuna uğurlandı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren 5 kişiden Melike Sülün (25), memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 
Kaza, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Çorlu'nun TEM gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Çanakkale'deki arkadaşlarının düğününe gidenlerin içinde bulunduğu Yasemin Kaynar İbiş yönetimindeki 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet Varış yönetimindeki 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan tek kapılı otomobilden çıkamayan Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Melike Sülün, Şeyma Yavuz ve Nesrin Narin öldü.
Kazada yaşamını yitiren Melike Sülün’ün cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirilen Melike Sülün’ün cenazesi, helallik alınması için son kez Muradiye Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Cenaze eve geldiğinde gözyaşları sel oldu. Hasta olan babası Şaban Sülün ile annesi Emine ve ablası Özlem Melike Sülün, gözyaşlarına boğuldu.
Buradan Gazi Orhanbey Camii’ne götürülen Melike Sülün'ün cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İlçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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