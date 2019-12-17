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Çorlu'da yoğun sis
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Çorlu'da, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş...
GENEL 17.12.2019, 11:53
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Çorlu'da, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş uzaklığının yer yer 10 metreye kadar düştüğü ilçede, trafikte aksama meydana geldi. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri de görüş uzaklığının düştüğü bölgelerde önlem aldı.
Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Çorlu'da, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş uzaklığının yer yer 10 metreye kadar düştüğü ilçede, trafikte aksama meydana geldi. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri de görüş uzaklığının düştüğü bölgelerde önlem aldı.
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