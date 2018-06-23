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Çorlu'da yağmur caddeleri göle çevirdi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçların mahsur kaldığı sokaklar ise polis tarafından trafiğe kapatıldı. Çorlu'da, öğleden sonra başlayan gök...

Çorlu'da yağmur caddeleri göle çevirdi
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçların mahsur kaldığı sokaklar ise polis tarafından trafiğe kapatıldı.
Çorlu'da, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Tekirdağ yolu, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çetin Emeç Bulvarı'nda su birikintileri oluştu. Yoğun yağış nedeniyle Bülent Ecevit Bulvarı trafik polis ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Bazı araçlar da yoğun su birikintisi nedeniyle mahsur kaldı. Araçların yardımına diğer araç sürücüleri yetişti. Su basan yollarda belediye ve iş makineleri ile tahliye çalışmasında bulundu.

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