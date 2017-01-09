Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor
Dolar ve euro 4 liraya...

Çorlu'da kar ulaşımı aksattı, fırtına direkleri devirdi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), ()- TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde etki olan kar yağışı Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi yolunun kapanmasına, fırtına da yol üzerindeki telefon direklerinin devrilmesine neden oldu. Çorlu İlçesi'nde...

Çorlu'da kar ulaşımı aksattı, fırtına direkleri devirdi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), ()- TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde etki olan kar yağışı Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi yolunun kapanmasına, fırtına da yol üzerindeki telefon direklerinin devrilmesine neden oldu.
Çorlu İlçesi'nde yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi, hayatı olumsuz etkilerken bazı yollarında kapanmasına neden oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'ne giden Yılmaz Alparslan Caddesi kardan kapanırken, fırtına da telefon direğinin devrilmesi üzerine kapandı. Fabrikalara yemek götüren araçlar kardan dolayı işyerlerine ulaşamadı. Bunun üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ile yola müdahale etti. Bir fabrika çalışanı da yaklaşık 2 kilometre yürüyerek yemekleri fabrika çalışanlarına götürmek zorunda kaldı.
Yoğun fırtına nedeniyle Çorlu Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları da ertelendi. Çorlu Belediyesi ekipleri de kaldırımlar ve üst geçitte başlattıkları kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğun kar yağışı sonrası yürümenin zorlaştığı bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55