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Çorlu'da Kahveciler Odası'nın kadın başkanı 5 yıldır görevde

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığı'nı 5 yıldır evli ve 1 çocuk annesi Yıldız Filiz, yürütüyor. Filiz, "Günümüzde kadınların sosyal, ekonomik ve politik haklarına her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğuna...

Çorlu'da Kahveciler Odası'nın kadın başkanı 5 yıldır görevde
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığı'nı 5 yıldır evli ve 1 çocuk annesi Yıldız Filiz, yürütüyor. Filiz, "Günümüzde kadınların sosyal, ekonomik ve politik haklarına her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Ben bir kadın olarak Kahveciler Odası Başkanı olmaktan büyük onur duyuyorum. Türkiye'de tek kadın kahveciler odası başkanıyım. Hiçbir zaman zorluğunu çekmedim" dedi.
Türkiye'nin 263 bin nüfusuyla en büyük ilçelerinden biri olan Çorlu'da yaşayan Yıldız Filiz, Türkiye'nin ilk ve tek kadın Kahveciler Esnaf Odası Başkanı olma özelliğini taşıyor.  Daha önce 30 yıl odanın başkanlığını yapan babası Metin Bak'ın yanında Genel Sekreterlik görevini yürüten Yıldız Filiz, 5 yıl önce yapılan seçimle babasından 873 üyesi bulunan odanın başkanlığını devraldıktan sonra başarı ile sürdürüyor.  Sık sık büyük bölümü erkek olan üyelerinin iş yerlerini ziyaret edip, sorunlarını dinleyen Filiz, sorunları çözmek için çalışmalar yaptığını belirterek, kadın elinin değdiği her yerde sevgi ve başarı olduğunu söyledi.
Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yıldız Filiz, kadınların sadece günlerinde hatırlanmaması gerektiğini söyledi. Kadın bir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı olarak 5 yıldır görev yaptığını anlatan Filiz, "Türkiye'de kadınlarımızın ne kadar işlerinde başarılı olduklarını hep beraber görmekteyiz. Kadınlarımızın evlerinde başarılı olduğu kadar iş hayatlarında, ülkemizin kalkınmasında, her zaman ön plandadırlar ve olmaya da devam edeceklerdir. Günümüzde kadınların sosyal, ekonomik ve politik haklarında her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Ben bir kadın olarak Kahveciler Odası Başkanı olmaktan büyük onur duyuyorum. Türkiye'de tek kadın kahveciler odası başkanıyım. Hiçbir zaman zorluğunu çekmedim. Üyelerimden çok memnunum, onlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar ve beni bu makam getirdiler" dedi.
Çorlu'da 10 yıldır kahve işleten Nedim Öztürk, kadın bir başkana sahip oldukları için mutu olduğunu dile getirdi. Öztürk, "Bizim çok zor bir işimiz var. Bu zor işin başında ise bir kadın başkanımız bulunmakta. Ondan çok memnunuz. Kadın olması daha iyi, kadın elinin değdiği her yer daha güzel oluyor" dedi.

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