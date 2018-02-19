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Çorbacıdaki silahlı kavganın şüphelisi yakalandı

 Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-ATAŞEHİR'de önceki gece bir çorbacıda meydana gelen ve 3 kişinin silahla yaralandığı olayın şüphelisi, ruhsatsız silahıyla birlikte yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, polis...

Çorbacıdaki silahlı kavganın şüphelisi yakalandı

 Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-ATAŞEHİR'de önceki gece bir çorbacıda meydana gelen ve 3 kişinin silahla yaralandığı olayın şüphelisi, ruhsatsız silahıyla birlikte yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, polis merkezindeki sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 
Ataşehir'de bir çorbacıda önceki gece meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı şüphelisi E.T., Ataşehir Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Polis merkezine getirilerek sorguya alınan şüpheli, emniyete girişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sorguya alınan şüphelinin ifadesinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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