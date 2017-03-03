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'Çorba içmekten usandım' dedi, Vali'den 'diş' istedi

ERZURUM, () - ERZURUM Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun 'Halk Günü' toplantısına katılan 63 yaşındaki Orhan Kahrıman, çorba içmekten usandığını belirterek kendisine implant diş yaptırılmasını istedi. Hükümet Konağınde 15 günde bir...

'Çorba içmekten usandım' dedi, Vali'den 'diş' istedi

ERZURUM, () - ERZURUM Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun 'Halk Günü' toplantısına katılan 63 yaşındaki Orhan Kahrıman, çorba içmekten usandığını belirterek kendisine implant diş yaptırılmasını istedi.
Hükümet Konağınde 15 günde bir düzenlenen halk gününe Uzundere İlçesi'nden gelerek katılan Orhan Kahrıman, çoğu erkek yaklaşık 60 kişi ile birlikte Vali Seyfettin Azizoğlu'na derdini anlatmak için bekledi. Çoğunluğunun iş ve yardım taleplerinde bulunduğu halk gününde ismi okunup sıra kendisine geldiğinde heyecanlanan Orhan Kahrıman, şunları söyledi:
"Sayın Valim, ben emekli işçiyim. Devlet ve üniversite hastanelerinde birkaç kez protez diş yaptırdım. Ama yaptırdığım protez dişler, damaklarım eridiği için ağzımda durmuyor. Diş doktorları 3 implant yaptırmam gerektiğini söyledi. Benim maddi imkanım yok. Çorba içe içe usandım. Ne olur sayın valim bana diş yaptırın. Ben de herkes gibi yemek yemek istyorum." 
Vali Azizoğlu, Orhan Kahrıman'ı teselli ederek diş yapımında kendisine yardımcı olacaklarını söyledi.

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