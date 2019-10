Çöpte bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor

MERSİN’in Tarsus ilçesinde Hasan Karatay (36), çöpte bulduğu yavru köpeği sahiplenip biberonla beslemeye başladı. Yavru köpeğin evin maskotu olduğunu söyleyen Karatay, "Onu her gün sütle besliyorum, temizliyorum" dedi.Yenice Mahallesi'nde oturan akrabalarını ziyarete giden Tarsus Belediyesi temizlik işçisi Hasan Karatay, evden çıktığı sırada çöpten gelen sesi duydu. Konteynerin yanına giden Karatay, çöplerin arasında yavru bir köpekle karşılaştı. Köpeği yanına alıp evine götüren Karatay, hayvanı biberonla beslemeye başladı.Yavru köpeği ailenin bir ferdi olarak gördüğünü anlatan Hasan Karatay, "Konteyner yakınlarına yaklaştığımda ses geliyordu. Ben önce kedi sandım. Konteyneri kontrol edip çöpleri kaldırdığımda içinde daha henüz 2-3 günlük, bir köpek yavrusu gördüm. Onu oradan almadan gelemezdim. Aldım eve getirdim, biberonla beslemeye başladım. Böylelikle hayatını kurtarmış olduk. Bu insan olur, hayvan olur hiç önemli değil, sonuçta bir can taşıyor bu hayvan. Kayıtsız kalamazdım. Her insanın da böyle yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.EVİMİZİN MASKOTU OLDUYeni doğan köpeği kimin çöpe attığını bilmediğini söyleyen Karatay, "Bunu hangi insan yapabilir. Yeni doğmuş, daha göbek bağı duran bir köpeği hangi zihniyet ve düşünce ile çöp konteynerine atabilir. Hiçbir canlıya kayıtsız kalmamak gerekiyor. Bu sevimli küçük şey, evimizin maskotu oldu. Onu her gün süt ile besliyorum, temizliyorum" diye konuştu.