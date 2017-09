Çöplükten yiyecek toplayan kadına devletten düzenli yardım

KAYSERİ‘de bayram günü Talas İlçesi'nde çöplükten yiyecek toplayan kadının 5 çocuk annesi 39 yaşındaki Gül Güvendiren olduğu, eşi 35 yaşındaki Taner ile beraber atık topladığı, çifte Melikgazi ilçesi Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nca her ay 3 kalemde 1100 TL para yardımı ve yakacak yardımı yapıldığı belirlendi.Talas İlçesi Mevlana Mahallesi'ndeki çöplükten yiyecek ve atık kağıt toplarken muhabirlerince görüntülenen Gül Güvendiren ile ilgili haberlerin medyada yayınlanması üzerine çok sayıda hayırsever ve sanatçı Haluk Levent harekete geçti. Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nce Güvendiren çiftinin Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi’ndeki evine uzman gönderilerek, görüşme yapıldı.Aileye son olarak, Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 17 Ağustos’ta 300 TL bayram harçlığı verildiği, 5 çocuktan engelli 15 yaşındaki Efe ve 9 yaşındaki Serdal için her ay 300 TL’den 600 TL engelli, diğer 3 çocuktan 11 yaşındaki Çiğdem, 5 yaşındaki Nazar ve 3 yaşındaki Selma için de sağlık, eğitim ve sosyal destek için 500 TL olmak üzere toplam 1100 TL'nin banka hesaplarına para yatırıldığı ve her kış yetecek kadar kömür verildiği ifade edildi. Vakıf yetkilileri, "Aileye düzenli olarak, yıllardır devlet eli uzanmakta, gerekli maddi destek sağlanmaktadır" dedi.Atık toplayan Gül Güvendiren, kendilerini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarına, bayramda çocuklarıyla birlikte çöplüklerden kağıt, karton, plastik gibi atık malzemelerin yanı sıra yiyecek de topladıklarını, özellikle çöpe atılan bayat ekmekleri, evlerinin bahçesindeki kümeste besledikleri tavuklara verdiklerini söyledi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu da eve giderek incelemelerde bulundu. Belediye olarak aileye bundan sonraki süreçte maddi ve manevi destek vereceklerini belirten Karcıoğlu, Gül Güvendiren’e alışveriş yapması için 'Sosyal Yaşam Destek Kartı' verdi. Gül Güvendiren de yardım için ekiplere teşekkür etti. Güvendiren, "Geçimimizi atık toplayarak, eşim de inşaatlarda yıkım yaparak sağlıyoruz. İhtiyacım yok ama isteyenler yardım edebilir” dedi.

FOTOĞRAFLI