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Çöplüğe dönen Kargı Deresi yatağında eylem (2)

Muğla'nın Datça ilçesinde, Kargı Deresi'ne atılan inşaat atıkları ve molozların kaldırılması amacıyla bugün doğaseverler tarafından yapılan eylemin ardından, Datça Belediyesi yazılı açıklamada...

Çöplüğe dönen Kargı Deresi yatağında eylem (2)

BELEDİYEDEN KARGI DERESİ AÇIKLAMASI

Muğla'nın Datça ilçesinde, Kargı Deresi'ne atılan inşaat atıkları ve molozların kaldırılması amacıyla bugün doğaseverler tarafından yapılan eylemin ardından, Datça Belediyesi yazılı açıklamada bulundu. Belediyenin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, şöyle denildi:

"Datça ilçesinin tamamı 'Özel Çevre Koruma Bölgesi'dir. Bu noktadan hareketle hafriyat atık ve yönetimini, 2014 yılından sonra 6360 sayılı Yeni Büyükşehir Belediyelerinin Kurulması Hakkındaki Kanun ile Muğla Büyükşehir Belediyesi yapmakla yükümlüdür. Ancak hafriyat döküm sahasını imar planlarında onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na aittir. Muğla Büyükşehir Belediyesi yukarıda belirtilen yasal yükümlülüğü gereği 2014 yılından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 'hafriyat döküm sahası' belirlenmesi için birçok kez yazılar yazmış ve fiili olarak bu yazışmaları takip etmiştir. Maalesef bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ve diğer kamu kurum- kuruluşlarından herhangi bir olumlu cevap alınamamıştır. Bütün bu süreç dikkatle gözlemlenmekte olup sivil toplum örgütlerinin katılımı ile beraber konunun bütününe çözümsel bir yaklaşım önümüzdeki süreçte oluşturulacaktır."

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