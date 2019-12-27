istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor

ORDU?nun Ünye ilçesinde Minyatür Sanatçısı İlker Çorbacı (47), çevreden topladığı çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçalarının yanı sıra geri dönüşüm ürünleri ile kuruttuğu yapraklarla 3 boyutlu tablolar yapıyor. Çorbacı,...

GENEL 27.12.2019, 11:01


ORDU?nun Ünye ilçesinde Minyatür Sanatçısı İlker Çorbacı (47), çevreden topladığı çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçalarının yanı sıra geri dönüşüm ürünleri ile kuruttuğu yapraklarla 3 boyutlu tablolar yapıyor. Çorbacı, sanat eserleri ile çevre bilincine dikkat çekmeye çalışıyor. 
Ünye ilçesinde yaşayan Minyatür Sanatçısı İlker Çorbacı, sanata ve tarihe olan merakı sayesinde çevreden topladığı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Çorbacı, çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçalarının yanı sıra geri dönüşüm ürünleri ve kuruttuğu yapraklarla 3 boyutlu tablolar yapıyor. Yaklaşık 20 yıldır çöpü sanata dönüştürüp, eserlere imza atan Çorbacı, çevre bilincine dikkat çekerek, mesaj veriyor. Çorbacı'nın özenle hazırlayıp, koleksiyonuna eklediği eserler, çevre tutkunlarının beğenisini topluyor.
'GERİ DÖNÜŞÜMDE ÇOK ZENGİNLİK VAR'
Minyatür sanatına ilgisinin yaklaşık 20 yıla dayandığını anlatan Çorbacı, ?Gördüğüm tarihi mekânların tablolara yansımasının güzel olacağını düşündüm. Geri dönüşüm ürünlerini kullanarak birçok tablo yaptım. Üç boyutlu tablolarımda hazır malzeme hiç kullanmadım. Geri dönüşüm dediğiniz zaman zengin içerik elde edebilirsiniz. geri dönüşümde çok zenginlik var. Neredeyse her şeyi kullanabilirsiniz. Sokaktaki tel çubuktan tutun, bisküvi kutusuna varıncaya kadar birçok geri dönüşüm malzemesi kullanılabilir. Hatta son yaptığım çalışmada; her şeyi çöpten buldum. Normalde tabloyu yapar, daha sonra çerçevelerdim ancak atılmış bir çerçeve buldum ve onu sanat eserine dönüştürdüm. Son çalışmamda bisküvi kutusundan çatı, Ünye?nin kil çamurundan duvar yaptımö dedi.
?AMACIM FARKINDALIK OLUŞTURMAK?
Ünye?nin tarihi binalarını ve sokaklarını sanatla buluşturan Çorbacı, Türkiye ve dünyadaki tarihi mekanları da resmettiğini ifade etti. Çorbacı, ?İnternette gezinirken Bulgaristan?a bulunan tarihi Vali Konağı ve Osmanlı Sokağı?nı gördüm. Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak tablo hazırladım. Atıktan tarihi bir mekanı tabloya dönüştürmemdeki amaç ise farkındalık oluşturmaktı. Gençlere tarihimizin, kültürümüzün bir parçasının da Bulgaristan?da olduğunu göstermek istedim. Tabloyu tamamlamak 3 ayımı aldı. 30?a yakın tablo hazırladım, eserlerimi satmayı düşünmüyorum. Ben bu yola çıkarken kendime bir hedef koydum. Türkiye ve dünya genelindeki yarışmalara katılarak, geri dönüşüm atıklarından yapılan tablolarımla dünyaya mesaj vermek istiyorum. Dünya Çevre Örgütü?nün yaptığı yarışmalara katılmak için de mücadele edeceğim. Gençlere çevre bilincini aşılarsak gelecek nesle daha yaşanabilir dünya bırakırızö diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 27 Aralık 2019
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 18 52
2. Leicester City 19 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 19 32
5. Tottenham 19 29
6. Sheffield United 19 29
7. M. United 19 28
8. Wolverhampton 18 27
9. Crystal Palace 19 26
10. Newcastle 19 25
11. Arsenal 19 24
12. Burnley 19 24
13. Everton 19 22
14. Southampton 19 21
15. Brighton 19 20
16. Bournemouth 19 20
17. West Ham 18 19
18. Aston Villa 19 18
19. Watford 19 13
20. Norwich City 19 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10

izmir escort