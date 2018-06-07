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Çöplerden elektrik enerjisi üretimi ve katı atık geri dönüşüm tesisi hizmete açıldı

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nin çöplerden elektrik enerjisi üretimi ve katı atık geri dönüşüm tesisi hizmete açıldı Seyitgazi Yolu üzerindeki çöplük alanı yakınındaki yere yapılan tesisin proje bedelinin 70 milyon TL olduğu...

Çöplerden elektrik enerjisi üretimi ve katı atık geri dönüşüm tesisi hizmete açıldı
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nin çöplerden elektrik enerjisi üretimi ve katı atık geri dönüşüm tesisi hizmete açıldı
Seyitgazi Yolu üzerindeki çöplük alanı yakınındaki yere yapılan tesisin proje bedelinin 70 milyon TL olduğu belirtildi. Tesiste çöplerden katı atıklar ayrıştırıldıktan sonra kalan kısım, fermantasyonla çürütülecek, ortaya çıkan metan gazı 36 metre çapındaki balonda toplanacak ve 8 dizel motor aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülecek. 
Elektrik enerjisi üretimi ve katı atık geri dönüşüm tesisinin hizmete girmesi nedeniyle tören düzenlendi. Törende Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaptığı konuşmada tesisle ilgili şu bilgileri verdi:
"Bu tesis, gözlerden ırak olsa da, hem çevrenin korunması ve geliştirilmesi hem de enerji ihtiyacımızın doğaya zarar vermeden karşılanmasını sağlayacak. Seyitgazi yolundaki eski 'Vahşi Çöp Atık Alanı' ile yakınında istimlak edilen yerlerde, ITC firması tarafından yoldan gözükmeyecek şekilde kurulan tesiste, her biri 1.4 Megawatt elektrik üreten devasa 8 dizel motor, çöplerden elde edilen gazı yakarak, günlük toplam 11.2 Megawatt elektrik üretecek. Bu miktar, 55 bin konutun günlük elektrik ihtiyacını karşılayacak miktardır. Tesisin yapımını gerçekleştiren ve 9 yıl işletmeciliğini yapacak olan firma, belediyeye 1 Milyon 375 Bin TL kira ödemesi yapacak ve sözleşme sonunda tesiste kullanacağı tüm iş makinalarını da Büyükşehir Belediyesi'ne bırakacak. Tesiste ayrıca 2000 metre karelik modern sera yapılmış olup, bu seralarda da Büyükşehir Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü şehrimizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere, çiçek ve süs bitkisi üretecek. Vahşi çöplükte daha önce çalıştırılan iş makinaları ve personel kadrolarına, Büyükşehir Belediyemiz yılda 5 Milyon TL ödemekteyken, şimdi bu miktar da belediyemiz bütçesinde tasarruf edilmiş olacaktır. Böylece Büyükşehir Belediyemiz, Eskişehir'de vahşi depolamaya son vererek, herhangi bir koku ve çevre kirliliği yaratmayan, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike ve zarar arz etmeyen örnek bir yatırımı daha gerçekleştirmiş bulunuyor."

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