Çöp konteynerine düşen çocuğu itfaiye kurtardı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde yeraltındaki çöp konteynerinden plastik atıkları almaya çalışan 7 yaşındaki Olgan Vahan, konteynerin içerisine düştü. Olgan Vahan itfaiyecilerin uzattığı halata tutunarak dışarı çıkarıldı.

Olay, İnönü Mahallesi 1946 Sokak'ta meydana geldi. Yeraltındaki çöp konteynerinin kapağını açarak içerisinden plastik atıkları almaya çalışan Olgan Vahan konteynerin içerisine düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi halat sarkıtarak ipe tutunan çocuğu dışarı çıkardı. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun herhangi bir yarasının olmadığı görüldü. Sağlık ekibi korkan küçük çocuğa su tutarak yüzünü yıkamasına yardımcı oldu. Küçük çocuk sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.



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