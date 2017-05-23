Çöp konteyneri arabaya çarparak durdu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde sokakta bulunan kendiliğinden hareket ederek yolda ilerlemeye başladığı öne sürülen tekerlekli çöp konteyneri park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Keşan’da Büyük Cami Mahallesi Kasap Çeşme Sokak üzerine bırakılan belediyeye ait tekerlekli çöp konteyneri yokuş aşağıilerlemeye başladı. Yol üzerinde bulunan bir kadın ise çöp konteyneri durdurmak istedi ancak, başarılı olamadı. Konteyner bir süre sonra yol kenarındaki bir araca çarparak durabildi. Araçta hafif hasar oluştu. Çöp konteyneri, ihbar üzerine gelen Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibince kaldırılarak, tekrar yerine konuldu.

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