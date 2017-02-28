Çöp kamyonu ile tuğla kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, çöp kamyonu ile tuğla yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, İzmir ile Ankara arasındaki E96 Karayolu'nun Değirmen Odun Köfte Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait, İzmir yönünden Salihli yönüne giden 35 yaşındaki Erdal Erten yönetimindeki 45 LY 510 plakalı çöp kamyonu, önünde giden Erol Doğan yönetimindeki 45 SF 727 plakalı tuğla yüklü kamyona arkadan çarptı. Çöp kamyonu şoförü Erten ile temizlik işçileri Cemal Ay ve Ramazan Emek kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralılardan Erten, yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.FOTOĞRAFLI