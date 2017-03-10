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Çöp dökmek için evden çıktı 22 gündür dönmedi

Hakan AKGÜN/ÇORUM, () - ÇORUM'da 22 gün önce evden çöp dökmek için çıkan evli 56 yaşındaki Haydar Boztepe'den bir daha haber alınamadı.  Aile, Boztepe'nin bulunması için yetkililerden yardım istedi. Çorum'da 16 Şubat 2017 günü...

Çöp dökmek için evden çıktı 22 gündür dönmedi

Hakan AKGÜN/ÇORUM, () - ÇORUM'da 22 gün önce evden çöp dökmek için çıkan evli 56 yaşındaki Haydar Boztepe'den bir daha haber alınamadı.  Aile, Boztepe'nin bulunması için yetkililerden yardım istedi.
Çorum'da 16 Şubat 2017 günü sabah evden çöp dökmek için dışarı çıkan 4 çocuk babası Haydar Boztepe, bir daha da geri dönmedi. En son üstünde siyah kadife pantolon, koyu renkli bere, koyu renkli bir montla görünen Boztepe için kayıp başvurusunda bulunan ailesi yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istedi. 
Kayıp Haydar Boztepe’nin oğlu Berkan Boztepe polisin, jandarmanın ve kendilerinin tüm aramalarına rağmen halen bir sonuç alamadıklarını belirterek şöyle dedi:
"Babamın sır gibi kayboluşuna anlam veremiyoruz. İl ve ilçelerde olmak üzere şehrin her tarafına onun kayıp olduğunu belirten afişler astık. Babamın herhangi bir sağlık problemi yok. Ailesine ve çocuklarına düşkündür. Babamız Haydar Boztepe'yi görenlerin, en yakın jandarma veya polis birimlerine bildirmelerini rica ediyoruz."
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