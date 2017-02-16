ÇOMÜ'den deprem bölgesinde inceleme

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) oluşturulan bir heyet, deprem serisinin yaşandığı kentin Ayvacık İlçesi'nde inceleme yaptı.Ayvacık İlçesi'nde 10 gündür yaşanan deprem fırtınasının ardından depremde en çok zarar gören ilçeye bağlı Yukarıköy'de ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Süha Özden ve Doç. Dr. Celal Tunusluoğlu, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhun Köksal ve Arş. Gör. Dr. Selen Aktan, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Ali Tolga Özden ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü'nden Öğr. Gör. Ferruh Altınsoy ve Öğr. Gör. Şebnem Karahan oluşan heyet inceleme yaptı. Depremlerde hasar gören binaların durumları kontrol edildi. Hasar gören veya kısmen yıkılan binaların hepsinin mühendislik hizmeti görmeden yapılan harçsız yığma yapı olarak inşa edilmiş olduğunun görüldüğü belirtildi. Köydeki mevcut yapılardan harçlı olarak inşa edilen taş yığma yapılar, betonarme hatıl ve betonarme kolon bulunduran yığma yapılar ve mühendislik hizmeti görmüş binaların depremden etkilenmediği tespit edildi. İncelemenin ardından hazırlanacak rapor Çanakkale Valiliği'ne sunulacak.FOTOĞRAF





