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ÇOMÜ'de mezuniyet coşkusu

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 9 bine yakın öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Çanakkale 18 Mart Stadyumu'ndaki mezuniyet törenine, Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Candan, Çanakkale...

ÇOMÜ'de mezuniyet coşkusu
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 9 bine yakın öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.
Çanakkale 18 Mart Stadyumu'ndaki mezuniyet törenine, Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Candan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ile protokol üyeleri ve öğrenci yakınları katıldı. Tören, öğrencilerin geçit töreniyle aileleri selamlaması ile başladı. Komik paylaşımların yer aldığı pankartlarla hem protokolü hem de aileleri güldüren öğrenciler, son dev Türk bayrağı açarak geçişlerini tamamladı. Ardından program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, halk oyunları gösterisi, mezun olan öğrenciler adına konuşma ile devam etti.
Törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 25 yılı önce kurulmuş, 50 binden fazla öğrencisi ve 1600’den fazla akademisyeni ile bugün Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birisi haline geldi. Üniversitemiz, hem eğitimde hem de bilimsel araştırmada, akademik kaliteyi önceliği yapmış ve bu doğrultuda çalışan çeyrek asırlık bir devlet üniversitesidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, öğrencilerinin gelişmeleri takip eden, girişimci, yenilikçi fikirler üreten, temel değerlerine bağlı bireyler olmasını gözeten bir üniversitedir. Böyle bir Üniversite, bu yıl, yaklaşık 9 bin pırıl pırıl genci mezun ediyor. Bu sene kuruluşundan bu yana 100 binden fazla öğrenciyi mezun edebildi" dedi.
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildi. Kep atma töreni mini konser, diplomaların dağıtımı ve 9 bine yakın öğrencinin keplerini fırlatmasıyla sona erdi.

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