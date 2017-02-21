ÇOMÜ'de 70 akademisyen 'ByLock'cu çıktı (2) - yeniden

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çerçevesinde şu ana kadar 322 akademik ve idari personel hakkında soruşturma başlatılırken, 70'e yakını akademisyen olmak üzere 100'ü aşkın kişide örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' tespit edildiğini açıkladı.

Bir önceki rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner'in halen FETÖ/PDY kapsamında tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu ÇOMÜ'de, örgüt yapılanması çözülmeye başladı. ÇOMÜ'nün mevcut Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, düzenlediği basın toplantısında, üniversitedeki FETÖ yapılanmasına ilişkin olarak son gelişmeleri aktardı. Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ'nün son 6 yıllık gündeminin paralel yapılanmayla geçtiğini belirterek, "Maalesef, özellikle 15 Temmuz'la birlikte bütün Türkiye'nin de gördüğü silahlı terör örgütü FETÖ ve onların yaptıklarının gündem oluşturduğu bir altı yıl yaşadık. Bizden önceki dört yıl boyunca konuşulan konular arasında kime ne tür sıkıntılar çıkarıldı, Çanakkale'nin değişik kurumlarıyla ne tür sürtüşmeler yaşandı gibi aslında üniversitenin gündeminde hiç bulunmaması gereken birçok konu konuşuldu. Bu da ÇOMÜ'ye bilimsel ilerleme ve kurumsallaşma anlamında ciddi zaman kaybettirdi" dedi.

'322 PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA'

Kendisi göreve geldiğinden itibaren FETÖ yapılanmasının üniversitenin halen bir numaralı gündemi olmaya devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Acer, "Biz bu konuyu daha hızlı bir şekilde gündemden çıkarmaya gayret gösterdik. Üniversitenin şu anki durumuna ben, 'Yeniden yapılanma' diyorum. Ben ve arkadaşlarım ÇOMÜ'yü yeniden şekillendirmenin heyecanın yaşıyoruz. Dışarıya çok yansımasa da kendi içimizde yaşıyoruz. Dolayısıyla FETÖ gündemini geride bırakmaya başladığımızı söyleyebilirim. Çok sayıda öğretim elemanının ve idari personelin soruşturmalarında sona yaklaşıldı. Hatta idari personelin soruşturmaları tamamlandı. Henüz resmi tebligatlar yapılmamış olsa da, 322 akademik personelin büyük bir çoğunluğunun soruşturmasının sonuçları aşağı yukarı belli. Bugüne kadar ihraç olanlar var. Olacak olanlar var" diye konuştu.

'70'E YAKIN BYLOCKÇU AKADEMİSYEN'

ÇOMÜ'de şu ana kadar FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullanan 70'e yakını akademisyen olmak üzere aralarında idari personelinde bulunduğu 100 aşkın kişi tespit edildiğini anlatan Rektör Prof. Dr. Acer, bu rakamların sürekli güncellendiğini söyledi. Rektör Acer, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bize gelen rakam, akademik personel için sanıyorum 70'e yakın. Aynı zamanda idari personel içinde var. Yani 100'ün üzerinde ByLock kullandığı tespit edilmiş kişiler var. Bundan sonra nasıl bir sonuç çıkar onu göreceğiz. FETÖ yapılanmasında ilk sırada üç üniversite sayarım. Bunlardan biri Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, bizimle aynı kategoride. Onlar şu an akademisyen ihraç listesinde birinci sıradalar. Bir diğeri de Dicle Üniversitesi. Ama Dicle Üniversitesi'nde süreç tahmin ediyorum ki yavaş yürüyor olabilir. Onlarda da epey bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Diğeri de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin başına gelmiş epey büyük bir felaket bu. Kurumsallaşma adına ciddi bir zaman kaybına yol açmış."

'EN ÇOK İDARİ PERSONELİN İHRAÇ EDİLDİĞİ ÜNİVERSİTE OLDU'

FETÖ yapılanması kapsamında ihraç edilen idari personel sayısında ÇOMÜ'nün Türkiye'de ilk sırada bulunduğunu ifade eden Rektör Yücel Acer, "Soruşturmalarda biz iki hususu birbirinden ayırdık. İdari personel ile akademik personeli birbirinden ayırıp, iki farklı komisyon soruşturdu. 72 idari personel üniversitemizden ihraç oldu. Sanıyorum buna bir dört kişi daha eklenecek. Nihai olarak 76 diyebiliriz. Maalesef Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bütün üniversiteler arasında en çok idari personelin ihraç edildiği yer oldu. İhraç olan akademik personel sayısı ise 145. Ama bu rakam öyle görünüyor ki kesinlikle 200'ü geçebilir. Bu rakamda bizi Türkiye'de üniversiteler içerisinde ilk dört arasına sokuyor" dedi.



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