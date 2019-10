'Çökük göğüs' hastalarına uygulanan yöntem Van'da ilk kez liseli hastaya yapıldı

VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi'nde görevli uzman doktor İsmail Can Karacaoğlu, toplum arasında 'kunduracı göğsü', tıp dilinde 'pektus ekskavatum' olarak bilinen 'çökük göğüs' ameliyatında uygulanan 'nuss' yöntemini kentte uygulamaya başladı. Lise öğrencisi Mecit Berkay Dülge (17), kapalı yöntemle yapılan 'nuss' ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Göğüs kafesinde doğumsal şekil bozukluğuna yol açan 'çökük göğüs' hastalarına umut olan 'nuss' yöntemi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez Şamuran Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Mecit Berkay Dülge'ye uygulandı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. İsmail Can Karacaoğlu, kendisine başvuran Dülge'yi, kapalı gerçekleştirilen 'nuss' yöntemiyle ameliyat etti. Yaklaşık yarım saat süren ameliyat ile sağlığına kavuşan liseli, doktoruna teşekkür etti.

VAN'DA İLK KEZ YAPILIYOR

Göğüs Cerrahisi Uzmanı İsmail Can Karacaoğlu, Van'da ilk kez bu ameliyatın gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Nuss, toplum arasında 'kunduracı göğsü', tıp dilinde ise 'pektus ekskavatum' olarak bilinen göğüs kafesi çöküklüğüne yaptığımız kapalı bir ameliyat. Bu hastalık 300-400 kişiden onda birinde görülen bir hastalık. Kaburgaların, kıkırdakların fazla büyümesinden meydana geliyor. Göğüs kafesinin içeriye doğru göçmesiyle, iman tahtasının içeriye çökmesine neden olan bir hastalık. Nedeni tam bilinmiyor. Bu ameliyatla, çöküklük düzeltiliyor. Bunun da üç şekli var. Birincisi vakum uygulaması. Bu uygulama 6 süren zahmetli bir işlem. İkincisi raviç denilen yöntem. Açık yapılan bu ameliyatın iyileşme süresi uzun. Göğüs kafesini bozan bir ameliyat. 2005'ten beri ABD'de bir doktorun uyguladığı 'nuss' prosedürü diye bir prosedür var. Bu, ameliyatın kapalı olarak yapılma şekli. Kapalı olarak iman tahtasının altındaki kemiğin altına bir destek yerleştirerek, çukurun öne doğru itilip, bu çöküklüğün düzeltilmesi şeklinde yapılıyor. Van'da kapalı yöntemle ilk ameliyatı yaptık. Ameliyatın cerrahi kısmı yarım saat sürdü. Paslanmaz çelik bir bar ya da titanyum bir bar hastamıza yerleştiriliyor. Bar üç yıl içeride kalacak. Göğüs kafesi normal şekle döndükten sonra barı çıkartacağız. Hastamızın durumu gayet iyi. Bugün taburcu edeceğiz."

SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Anne Güner Dülge de sevinç gözyaşı dökerek, "Oğlum hastalığından dolayı denize girip yüzemiyordu. Kalbinde ritim bozukluğu oluyordu. Çok şükür, başarılı ameliyatla oğlum sağlığına kavuştu. Çok mutluyum" dedi.