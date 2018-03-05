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Çöken karayoluna alternatif yol açılıyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde heyelan nedeniyle çöken D- 400 karayolunda alternatif yol açma çalışması başlatıldı. Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerini Antalya merkezine bağlayan ve duble yol...

Çöken karayoluna alternatif yol açılıyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde heyelan nedeniyle çöken D- 400 karayolunda alternatif yol açma çalışması başlatıldı.
Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerini Antalya merkezine bağlayan ve duble yol çalışmalarının yürütüldüğü D- 400 karayolunun Kumluca- Antalya arasındaki 20'nci kilometresinde 25 Şubat günü heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Yaklaşık 25- 30 metre çöken yolda Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından alternatif yol açma çalışmaları başlatıldı.
ALTERNATİF YOL 1 HAFTADA TAMAMLANACAK
Belen kavşağından ayrılacak alternatif yol Yazır Mahallesi içinden geçerek, mevcut yola paralel olarak Olympos kavşağına kadar uzanacak. Stabilize ve yer yer asfalt olacak alternatif yolda genişletme ve altyapı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar tamamlanınca sıcak karışım asfalt yapılacak alternatif yolun bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.
KAYAN TOPRAK EVLERİ TEHDİT EDİYOR
Ayrıca heyelanın, başladığı noktadan yaklaşık 800- 1000 metre aşağısında Yazır Mahallesi Palamut mevkiindeki evleri tehdit ettiği belirtildi. Evlerin bulunduğu zeminde herhangi bir çatlama veya kayma izine rastlanmadı, ancak heyelan bölgesinden gelen toprak yığınlarının evlerin üzerine gelmesinden endişe ediliyor.
'CAN KAYBI OLMASIN YETER'
Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, heyelan yaşanan alan ile tehdit altındaki evlerin bulunduğu Yazır Mahallesi Palamut mevkiini ziyaret etti. Alternatif yol açma çalışmalarını da inceleyen Başkan Çetinkaya, evleri tehdit altında olan vatandaşla sohbet etti. Vatandaşı teselli eden Başkan Çetinkaya, "Evlerinizin bulunduğu alanlar sağlam toprak. Herhangi bir çatlama, kırılma veya kayma görünmüyor. Ancak gördüğünüz toprak yığını heyelanın başladığı yerdeki itme gücüyle sürüklenip gelen topraktır. Evlerinizin bu toprak yığınından etkilenmeyeceğini ümit ediyoruz. Ama sizler tedbirli olun. Mal kaybı telafi edilir, can kaybı olmasın yeter" dedi.
Vatandaş da "Evlerimizdeki önemli eşyalarımızı aldık. Gerisi duruyor. Jandarma ekipleri oturmamıza izin vermiyor. Gün içinde gelip evlerimizde duruyoruz. Gece kalmıyoruz" diye konuştu.

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