Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak açıklama
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak...
İstanbul seçiminin yenilenmesine, İYİ Parti'den itiraz
YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti......
flaş.. YSK, İYİ Parti'nin talebini reddetti.
flaş.. YSK, İYİ Parti'nin talebini...
DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil
DSP lideri Aksakal: Tek başına...

Çöken evin enkazı altında kalan 'Karabaş'ın 2 bacağı kırıldı

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde aşırı yağmurun ardından evin çöken damının altında kalarak arka 2 bacağı kırılan Kangal cinsi 'Karabaş' isimli köpek, Kars'ta tedaviye alındı. Aynı ilçede çöp konteynerine...

Çöken evin enkazı altında kalan 'Karabaş'ın 2 bacağı kırıldı
KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde aşırı yağmurun ardından evin çöken damının altında kalarak arka 2 bacağı kırılan Kangal cinsi 'Karabaş' isimli köpek, Kars'ta tedaviye alındı. Aynı ilçede çöp konteynerine atılarak, ölüme terkedilen 6 yavru köpeğe ise bir kişi sahip çıktı.
Arpaçay'a bağlı Göldalı köyünde aşırı yağmur nedeniyle Ömer Dumanoğlu'na ait kullanılmayan evin damı çöktü. Dumanoğlu'nun sahibi olduğu 'Karabaş' isimli Kangal cinsi köpek, göçük altında kaldı. Köylüler tarafından yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kurtarılan köpeğin arka 2 bacağının kırıldığı belirlendi.
Dumanoğlu, köpeğini hemen minibüsle 60 kilometre uzaklıktaki Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü. Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsa Özaydın, iki bacağı kırılan köpeği tedavi altına aldı.
1,5 yıldır baktığı Karabaş'ın 3 ay önce 7 yavru dünyaya getirdiğini anlatan Dumanoğlu, "Doğal afetlerde köpekler insanları kurtarıyor. Bu kez köpeği biz kurtardık. Çok iyi bir kapı bekçisidir. Çok uysal ve sadıktır" dedi
YAVRU KÖPEKLERİ ÖLÜME TERKETTİLER
Öte yandan Arpaçay ilçesinde çöp konteynerine atılarak ölüme terkedilen 6 yavru köpek son anda kurtarıldı. Kaymakamlık binasının karşısındaki çöp konteynerine atılan 6 yavru köpek, yoldan geçen bir kişi tarafından fark edildi. 1 haftalık yavru köpeklere ev kadın Bahtiye Altın, sahip çıktı. Köpekleri evine götüren Altın, beslenmelerini ise mamayla sağladı. Sahiplendiği başka köpek tarafından yavruların emzirilmesi için çabalayan Bahtiye Altın, herkesi duyarlı olmaya ve canlara sahip çıkmaya davet etti. Altın, şimdi yavru köpekleri sahiplenecek hayvanseverler arıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328