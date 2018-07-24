Çöken binanın Mart ayında çekilen fotoğrafı

Anıl UÇAN/İSTANBUL, () SÜTLÜCE'de çöken 4 katlı binanın Mart 2018'de çekilen fotoğrafında hemen yanında istinat duvarı yer aldığı görülüyor. Sabah yaşanan çalışmalar sırasında bu istinat duvarının yıkıldığı öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
Anıl UÇAN/İSTANBUL, () SÜTLÜCE'de çöken 4 katlı binanın Mart 2018'de çekilen fotoğrafında hemen yanında istinat duvarı yer aldığı görülüyor. Sabah yaşanan çalışmalar sırasında bu istinat duvarının yıkıldığı öğrenildi. (FOTOĞRAF)
24 Temmuz 2018 Salı 12:48
Anıl UÇAN/İSTANBUL, () SÜTLÜCE'de çöken 4 katlı binanın Mart 2018'de çekilen fotoğrafında hemen yanında istinat duvarı yer aldığı görülüyor. Sabah yaşanan çalışmalar sırasında bu istinat duvarının yıkıldığı öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
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