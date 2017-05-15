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Çocukluklarını mevsimlik yaşıyorlar

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'a mevsimlik olarak çalışmaya gelen ailelerin çocukları, okuldan ve arkadaşlarından erken ayrılıyor. Çocuklar, gündüz aileleriyle tarlaya giderken, akşam kaldıkları naylon barakaların etrafında...

Çocukluklarını mevsimlik yaşıyorlar

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'a mevsimlik olarak çalışmaya gelen ailelerin çocukları, okuldan ve arkadaşlarından erken ayrılıyor. Çocuklar, gündüz aileleriyle tarlaya giderken, akşam kaldıkları naylon barakaların etrafında oyun oynuyor.
Afyonkarahisar çeşitli dönemlerde mevsimlik işçilerin yoğun olarak geldiği bölgelerin başında yer alıyor. Mevsimlik işçiler Sinanpaşa ve Çobanlar ilçeleri başta olmak üzere bölgede üretim yapılan sebze ve meyve tarlalarında çalışıyor. Mevsimlik işçilerin çocukları ise okulu ve arkadaşlarını bırakıp aileleriyle yola düşüyor.
Afyonkarahisar merkezdeki Küçükçobanlı Mahallesi'nde pancar tarlalarında çalışmak için Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'nden gelen işçiler burada boş araziye kurdukları naylon barakalarda konaklıyor. Dünyada ilk üniversitenin kurulduğu Harran'dan eğitimlerini yarıda bırakıp aileleriyle birlikte yollara düşen çocuklar sabah erken saatte pancar tarlalarına giden ailelerine eşlik ediyor. Kiminin ayakkabısı, kiminin kıyafeti olmayan çocuklar, akşam döndüklerinde ise naylon barakaların etrafında oyun oynuyor. Okuldan ve arkadaşlarından erken ayrılmak zorunda kalan çocuklar, okula ve arkadaşlarına kavuşacakları günü iple çekiyor.

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