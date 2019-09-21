Çocukluk hayali ahşap evi köyünde gerçekleştirdi

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), ()-İSTANBUL’dan memleketi Bartın Ulus ilçesi Köklü köyüne geri dönen emekli fotoğrafçı İsmail Yılmaz (59), çocukluk hayali ahşap evi 1 yılda tamamladı. İsmail Yılmaz şimdi eşi ile birlikte emekliliğin keyfini çıkarıyor. Ahşap ev mimarisi ile köye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Eşi Gül Yılmaz ile birlikte 30 yıl İstanbul’da bulunan ve bir firmadan 10 yıl önce fotoğrafçı olarak emekli olan İsmail Yılmaz, doğup büyüdüğü baba toprağı Ulus ilçesine bağlı Köklü köyüne yerleşti. İsmail Yılmaz, köyde bulunan ve kendisine ait 6 dönümlük arazide hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Kendi başına hiçbir usta çalıştırmadan tabana yığma taş, üst tarafını karkas odunlarla yapan Yılmaz, hiçbir plan proje olmadan 1 yılda ahşap evi yapmayı başardı. Küre Dağları Milli Parkı’nın eteklerinde bulunan 1+1 evinde mutlu bir yaşam sürdüren İsmail Yılmaz, köye gelen turistleri de ağırlıyor. Değişik mimarisi sayesinde herkesin dikkatini çeken ahşap evde hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

İsmail Yılmaz eşiyle birlikte evin manzarasında çaylarını keyifle yudumluyor. Ayrıca Yılmaz evin yapımı sırasında dereden getirdiği ve kullanmadığı bazı taşları da elmasla oyarak, taş saat yaparak, evin duvarlarına da astı.

İstanbul’da çalışırken sürekli köy özlemini duyduğunu belirten İsmail Yılmaz, “Çocukluk dönemimde biz bu arazide hep oyunlar oynardık. O zamanlar keşke ev yapsam diye düşünürdüm. İstanbul’da emekli olduktan sonra eşimle birlikte köye yerleştik. Ve hayalimdeki kafamdaki evi plan proje olmadan eski evin odunlarını burada kullandım. Hiç kimsenin yardımını almadan ve hiçbir usta kullanmadan kendi başıma 1 yılda bu evi bu hale getirdim. Evi görenler çok merak ediyor. Gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bazen de hatıra fotoğrafı çektiriyorlar, ayrıca evin içinde otantik olsun diye taştan saat yaptım. Duvarlara astım. Küre Dağları Milli Parkına gelen herkesi evimizi görmeye bekliyoruz.” dedi.

