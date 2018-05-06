Çocuklarının yüzlerini hayal ediyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çocukluk yıllarında geçirdiği göz tansiyonu hastalığı nedeniyle sol gözünü yitiren Hümeyra Görünmez (30), 2 yıl önce de evde çocuklarıyla oynarken sağlam gözünü de pencere mermerine çarpınca kaybetti. İki ay önce kız bebek dünyaya getiren Görünmez, yüzlerini gördüğü iki çocuğunun görüntülerinin hafızasından silindiğini belirterek, "Rüyalarıma girsin istiyorum, rüyamda görüp hatırlamak istiyorum ama olmuyor. 2 aylık bebeğim Cennet Ecrin'i hiç göremedim ama sesiyle, kokusuyla teselli buluyorum" dedi.

Kayıhan Mahallesi'nde oturan Hümeyra Görünmez, 4 yaşındayken, göz tansiyonu hastalığı nedeniyle sol gözünü kaybetti. 6 yıl önce Muhammet Görünmez (32) ile evlenen Hümeyra Görünmez, Mehmet Emin (5) ve Yusuf (4) isimlerini verdikleri iki çocuk dünyaya getirdi. Hümeyra Görünmez, 2016 yılında çocuklarıyla evde oynarken talihsiz bir kaza geçirdi. Hümeyra Dönmez, dengesini kaybedip, pencerenin köşesindeki mermerin üzerine düştü. Sağ gözü mermere çarpan Hümeyra Görünmez, uygulanan tedaviye karşın sağlam gözünü de kaybetti.

Hayatı kararan anneye en büyük desteği eşi Muhammet Görünmez verdi. Tekstil işçisi olarak bir fabrikada çalışan Muhammet Görünmez, bu durum nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldı.

İki gözünü de kaybeden Hümeyra Görünmez, iki ay önce adını 'Cennet Ecrin' koydukları kız bebek dünyaya getirdi. Gözleri görmeyen anne, bebeğini dokunarak tanımaya çalışıyor. Bebeğin bezini değiştirme, kıyafetlerini giydirme işini ise baba Muhammet Görünmez yapıyor. Eşinin görme engeli nedeniyle bebek bakımının yanı sıra diğer iki çocuğun da bakımını üstlenen, temizlik ve yemek yapan baba Görünmez, evin geçimini devletten aldıkları aylık bakım parası olan 1090 lira ve 3 ayda bir aldıkları 1500 TL engelli maaşıyla sağlıyor. Ayda 400 TL ev kirası veriyor.

Bebeğinin ağlama sesini duyan, ancak yüzünü göremeyen, onu koklayan ancak kime benzediğini bilemeyen Hümeyra Görünmez, "Sağlam olan tek gözümü iki yıl önce kaybetmeden iki çocuğum Mehmet Emin ile Yusuf'un yüzlerini gördüm. Onların neye benzediğini biliyorum ama bunlar çocuk, hızla değişiyor, zamanla yüzleri hafızamdan silindi. Onların yüzlerini hatırlayamamak bana büyük acı veriyor. Rüyalarıma girsin istiyorum, rüyamdan görüp hatırlamak istiyorum ama olmuyor. 2 aylık bebeğim Cennet Ecrin'i hiç göremedim, ama sesiyle, kokusuyla teselli buluyorum" dedi.



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