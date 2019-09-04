Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (2)

HDP İL BAŞKANI CEYLAN'IN AÇIKLAMASINA AİLELERDEN TEPKİ

Çocuklarının terör örgütü PKK’ya katılmaları için dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde Çetinkaya, Akkoyun ve Biçer ailelerinin oturma eylemi sürüyor.

Ailelerin oturma eylemi sürdüğü sırada, HDP İl Başkan Zeyyat Ceylan, düzenlediği basın toplantısında, ailelerin oturma eylemlerinin HDP’ye yönelik hazırlanan saldırı senaryolarının bir parçası olduğunu iddia etmesi, ailelerin tepkilerine neden oldu.

HDP önünde ailelerin oturma eyleminin 31 Mart seçimlerinden sonra partilerine yönelik hazırlanan saldırı senaryolarının bir parçası olduğunu öne süren Ceylan, oturma eylemi yapan ailelerin yönlendirildiğini söyledi. HDP'nin kaybolan çocuklarla bir ilgisinin olmadığını belirten Ceylan, ailelerin kendilerine yönlendirilmesi ve kendilerine yönelik iddialarla ilgili yargıya başvuracaklarını söyledi.

HDP'li Ceylan'ın konuşması sürerken, oturma eylemindeki annelerden Ayşegül Biçer, yapılan açıklama tepki gösterdi. Ceylan'ın açıklamasına, "Aileleri evlatlarından kopardıklarınız artık yeter" diyerek tepki gösteren Biçer, "Kayyum bunların haklarıdır ki yapılmış, yoksa daha çok anaların yüreğinin yanacaktı" dedi. Biçer, HDP'lilerin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Açıklama sırasında aileler ile HDP'liler arasında çıkan kısa süreli gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle önlendi.





